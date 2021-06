Santa Maria Capua Vetere, Laus: “Istituire Autorità indipendente diritti umani”

Stanno facendo discutere le immagini dei pestaggi che avvenivano all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere in Campania in cui i detenuti erano presi a schiaffi pugni e manganellate dagli agenti di polizia penitenziaria.

“Sono immagini raccapriccianti e fa male pensare che in un Paese come il nostro possano accadere in luoghi dello Stato dedicati alla custodia, fatti di tale gravità” ha dichiarato il senatore del Partito Democratico Mauro Laus. “La Costituzione prevede che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato ed è vietata ogni forma di violenza che non è mai tollerabile in nessuna circostanza. Per questo, da primo firmatario del disegno di legge che istituisce l’Autorità nazionale per i diritti umani, chiedo che si acceleri l’iter per l’approvazione di questo organo indipendente di promozione e tutela dei diritti umani ormai indispensabile” conclude Laus.