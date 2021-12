San Salvario, al via i progetti per pedonalizzazioni e piste ciclabili

Via libera, dalla Giunta comunale al progetto esecutivo per l’adeguamento e la messa in sicurezza di percorsi protetti pedonali e ciclabili nel quartiere di San Salvario, per un totale di 390 mila euro, finanziati con contributo ministeriale nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. I lavori, nell’ambito del progetto Torino Mobility Lab, interesseranno un’area compresa tra gli assi di corso Vittorio Emanuele II, via Nizza, corso Bramante e corso Massimo D’Azeglio e, spiega l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, “si inseriscono nel quadro più generale di una politica di redistribuzione dello spazio stradale a beneficio delle utenze più deboli”.

Tra gli obiettivi, prosegue, “riduzione del traffico di attraversamento dell’area, utilizzo multifunzionale delle strade, a favore della mobilità locale, con positive ricadute sulla qualità ambientale dello spazio pubblico e aumento della sicurezza degli spazi antistanti le scuole, in modo da favorire accoglienza e socializzazione”.

Previste, fra le altre cose, pedonalizzazioni e creazione di strade scolastiche e la posa di arredi urbani e interventi cromatici sulla sede stradale. I lavori dovrebbero iniziare in primavera e terminare entro fine anno.