Ryanair a Torino, Confesercenti: “Ottimo segnale di ripartenza”

“Un’ottima notizia”: così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti commenta l’arrivo di Ryanair a Caselle annunciato oggi. “È un segnale importante – continua – per la ripartenza del turismo, per coloro che d’ora in poi avranno la possibilità di partire da Torino per raggiungere tante nuove destinazioni, ma anche per i turisti che potranno con grande facilità visitare e conoscere il nostro territorio”.

“Di sicuro Ryanair e l’aeroporto di Caselle, insieme alle imprese turistiche, saranno all’altezza della sfida. Il settore del turismo e, più in generale, il commercio cittadino non potranno che beneficiare di questo incremento del flusso passeggeri. Le esperienze di altre città dimostrano che un aeroporto attivo e ricco di rotte è il perno essenziale sul quale sviluppare un’efficace politica turistica.

“Auspichiamo – conclude Banchieri – che tutte le istituzioni facciano squadra per promuovere all’estero il nostro territorio sottolineando l’opportunità offerta dalle nuove rotte”.