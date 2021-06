Russi replica a Sganga: “No all’accordo con Pd nelle circoscrizioni. Ma se Appendino torna in campo ritiro candidatura”

Anche l’aspirante candidato sindaco Andrea Russi entra nel dibattito che sta coinvolgendo in queste ore il Movimento 5 Stelle a proposito di un possibile secondo mandato per Appendino che sarebbe caldeggiato dal leader del Movimento Giuseppe Conte: “Anche io sarei disposto a ritirare la mia candidatura se Appendino tornasse in campo” afferma Russi che invece si trova in disaccordo con la sua rivale nella corsa alla candidatura Valentina Sganga.

La capogruppo pentastellata infatti parlando di accordi e di alleanza ha teso la mano al Partito Democratico per quanto riguarda quartieri e circoscrizioni. Russi spiega: “Io non sono favorevole all’accordo nelle circoscrizioni, non vedo come un accordo che il centro sinistra ritiene impossibile a livello comunale possa invece funzionare a livello circoscrizionale”.

Il consigliere comunale chiede però il confronto con i gruppi locali: “Credo che dovremmo ascoltare il parere dei nostri gruppi locali e dei nostri consiglieri di circoscrizione, che meglio hanno vissuto le dinamiche territoriali.Sarei ovviamente disposto a cambiare idea, se i nostri consiglieri di circoscrizione fossero d’accordo al patto nelle circoscrizioni, ma non credo che succederà”.