L’attenzione di Rivoli per turismo e cultura non si ferma nemmeno in tempo di Covid e punta a un 2021 di tutto lustro. Come spiega la vicesindaca Laura Adduce: “Abbiamo cercato di lavorare al meglio per offrire ai cittadini momenti di svago, sport e serenità. Questa estate abbiamo organizzato le due piazze tra pallavolo e musica di sera. Poi la rassegna cinematografica e la rassegna d’arte al Conte Verde. Quanto possibile è stato organizzato pensando sempre prima alla salute dei concittadini. Per Natale addobberemo i quartieri per dare un segno di positività e di speranza alla città. Come amministrazione chiediamo aiuto e collaborazione a tutti”.

Come precisa anche il neopresidente di TurismOvest Roberto Beltrami ora l’obiettivo è per un 2021 di rilancio: “Speriamo che questo anno difficilissimo finisca e di poter nuovamente tornare alle nostre attività. Alle ottime iniziative già organizzate ne metteremo in cantiere altre per far ripartire il turismo e il commercio in città. Ci aspettano tante sfide e noi siamo pronti ad impegnarci al massimo”.