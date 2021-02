Ristrutturare casa, le tendenze del momento

Mai come negli ultimi 12 mesi è cambiato il nostro modo di intendere la casa. Un tempo rifugio in cui si tornava solo la sera dopo un’intensa giornata di lavoro, oggi in epoca Covid molto spesso è il luogo in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. E questo, inevitabilmente, ha cambiato anche le esigenze e le richieste nei confronti delle abitazioni.

Spazio, luce e risparmio energetico

Secondo i trend degli ultimi tempi ci sono alcune richieste precise da parte di chi è alla ricerca di una nuova casa o vuole apportare delle modifiche in quella in cui si trova già. L’esigenza primaria che emerge è quella dello spazio: esterno e interno. Il desiderio di molti italiani è quello di avere un appartamento più grande visto l’esigenza di dover convivere in tanti e ciascuno con le proprie esigenze.

Allo stesso modo si cercano case luminose, per esempio con esposizioni sui due lati e molte finestre: d’altronde nei ripetuti periodi di lockdown poter usufruire il più possibile di luce naturale anziché quella artificiale dei lampadari è di sicuro piacevole.

Infine, ovviamente si punta anche sull’efficientamento energetico: più tempo in casa significa più consumi, ne deriva che si desidera ridurre i costi, a beneficio anche dell’ambiente.



Al via con le ristrutturazioni

Ovviamente per venire in contro a tutte queste esigenze c’è chi prova a cambiare casa e chi non potendo farlo si organizza con piccoli o grandi progetti di ristrutturazione. A volte basta davvero poco: da una migliore organizzazione dell’arredamento fino ad alcuni interventi strutturali. Ovviamente una questione importante è quella del budget. Di certo non tutti hanno a disposizione grandi cifre e spesso nemmeno conoscenze nel settore degli interventi domestici.

Per fortuna per questo ci si può affidare a piattaforme specializzate nell’offrire servizi per i più svariati lavori a domicilio. Dall’idraulico all’installazione di pannelli solari, dal giardiniere al traslocatore. Con una peculiarità: si tratta di singoli professionisti che mettono a disposizione il loro lavoro, e non di una ditta che invia i propri operai.

Insomma, un po’ come quando scegliete una casa vacanza o un delivery potrete in questo caso scegliere e contattare il professionista che preferite per le vostre esigenze. E non solo. Infatti, un ulteriore vantaggio è la possibilità di conoscere in anticipo il costo del servizio richiesto che non avrà nessun sovrapprezzo per il weekend o i serali.



Come migliorare la propria casa in poche mosse

Se poi avete davvero poco budget o non avete voglia di impiegare troppo tempo per i lavori bastano pochi accorgimenti. Per esempio, si può partire dal cambiare colore alle pareti: scegliete il bianco o comunque una gradazione chiara che renderà l’ambiente più luminoso e spazioso.

Infine, a volte è sufficiente qualche accorgimento nell’arredamento: modificare la loro disposizione o scegliere soluzioni modulari che si possono aprire e chiudere a seconda delle esigenze e che aiutano a guadagnare spazio ma avere tutto ciò che serve.