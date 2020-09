Riapertura dei bar a Torino: “Siamo strozzati dalle spese il governo non ci pensa”

Ennesimo grido di dolore da parte di una categoria al tempo del Coronavirus, questa volta arriva dal proprietario di un bar in piazza Rivoli angolo via Garizio, a Torino.

“Scrivete pure nome e cognome”, esordisce così Marcello Aloi titolare del bar ormai chiuso dal 9 Marzo; due mesi di inattività sono tantissimi anche per la sua storica attività della “commerciale” situata sulla nota piazza torinese: “Oggi è il primo Maggio – sottolinea Aloi – e per il nostro lavoro nulla è chiaro anzi, regna la confusione più totale. Sono contento per le librerie ci mancherebbe, ma perché il cliente che rimane al suo interno trenta minuti a scegliere il libro può farlo secondo la norma, mentre non si può consumare, per il tempo due minuti, un caffè al banco?”

E ancora Aloi: “Il problema è economico, riaprire probabilmente il 9 Maggio ma solo da asporto e forse a Giugno nella maniera canonica è già devastante per noi; non vogliamo soldi dallo Stato, abbiamo perso le speranze purtroppo, ma almeno eliminare l’Iva sulle utenze, i frighi sono comunque sempre in funzione nonostante la chiusura. Penso a chi ha preso il dehors, e sarebbe opportuno e giusto bloccare la tariffa in questi mesi di ferma”.

Poi il problema tasse: “è inutile ripartire e pagare tasse senza aver incassato e aver solo speso per mantenere l’attività aperta, c’è bisogno che il governo sposti più in là possibile il pagamento delle imposte, e ci sia anche una rateizzazione”.

Aloi è titolare del bar da oltre 20 anni e ci confida di non aver mai visto un momento così cupo; “è il primo Maggio più negativo di sempre” la testimonianza amara di chi vede un buoio periodo affacciarsi nella cosiddetta fase 2.