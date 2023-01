Regionali 2024, Cirio: “Scelta di ricandidarmi dipende dalla coalizione”

Allontana ancora le voci di una sua possibile ricandidatura alle prossime regionali Alberto Cirio che in occasione della conferenza di inizio anno della sua giunta schiva la domanda precisando che “non è una scelta del presidente, ma della coalizione, quindi nei prossimi mesi parlerò direttamente con la coalizione e decideremo la scelta migliore. Ora, però, quello che a me interessa è continuare a lavorare guardando avanti”. A dirlo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, rispondendo a una domanda su una sua possibile ricandidatura alle regionali del 2024. “Ringrazio gli alleati che hanno mostrato apprezzamento per il mio lavoro, la Lega, FdI, il mio partito Forza Italia e le liste civiche – ha aggiunto – in questi tre anni e mezzo abbiamo affrontato di tutto, con compattezza abbiamo mantenuto la barra dritta. Ci sono stati, come ci saranno sempre, momenti di tensione interna, ma sono momenti che servono per migliorarci”.