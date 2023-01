Capodanno, ora Torino punta a Canale 5

Il Capodanno 2023 ha riportato i torinesi in piazza per un concerto con oltre 14mila presenze e per il prossimo anno si punta alla diretta tv nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che d’accordo con il sindaco Stefano Lo Russo sta già procedendo a presentare la candidatura per festeggiare l’arrivo del 2024 in diretta tv sui canali Mediaset.

“Insieme al sindaco – ha aggiunto – abbiamo deciso di candidare la città e quindi il Piemonte a ospitare l’evento televisivo”. Quest’anno è toccata a Genova e la diretta è stata trasmessa su Canale 5. “La concessione è annuale – ha detto Cirio – quindi è scaduta, come ho avuto modo di sapere dal presidente della Regione Liguria, Toti, e a breve quindi io e il sindaco scriveremo una lettera a Mediaset”

Posizione condivisa da vuole continuare ad essere protagonista dei grandi eventi. Quest’anno – dopo anni – siamo tornati a Capodanno con la musica in piazza Castello ed è stato un grande successo di cui siamo orgogliosi. Siamo convinti che Torino meriti di crescere ancora e la coesione istituzionale con gli attori del territorio e con la Regione può davvero fare la differenza”.