Ream Bis, indagato Fassino

Il pm Gianfranco Colace ha chiuso le indagini per l’inchiesta Ream Bis e ha iscritto nel registro quattro indagati tra cui l’ex sindaco Piero Fassino, Giovanni Quaglia, Antonio Miglio.

Il reato contestato è turbativa d’asta. L’inchiesta, nata da una costola di quella che ha portato alla condanna di Chiara Appendino, riguarda l’origine stessa della vicenda. Ovvero come mai nel 2012, all’epoca della giunta Fassino, si decise di indire una gara d’appalto per l’area ex Westinghouse. Allora Ream, partecipata di Crt, versò una caparra di 5milioni di euro. Ma l’anno successivo non partecipò alla gara e non fu restituita la somma, che si tramutò nel debito non correttamente iscritto nel primo bilancio di giunta Appendino.

Gli inquirenti cercano proprio di capire quali movimenti ci fossero all’origine di quella caparra e di quel bando, vinto poi da Amteco Maiora.