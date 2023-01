Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di prese industriali 

Per massimizzare l’utilizzo dell’elettricità, è necessario che ci sia una corretta alimentazione di corrente attraverso l’esistenza di apparecchiature elettriche. Le prese industriali sono utilizzate per ottenere l’energia necessaria per determinati dispositivi elettrici.

Queste spine e queste prese connettono le apparecchiature elettriche alla fonte di energia CA. La spina, il cavo e la presa sono gli unici elementi che servono per il collegamento elettrico. Si tratta di un componente importante dell’industria elettrica, dove il collegamento complessivo dipende spesso da questi tre elementi, e che sfruttano i vantaggi dell’alimentazione. Pertanto, è necessario utilizzare una spina ed una presa di alta qualità per preservare sicurezza e stabilità.

La presa è un oggetto vuoto che viene creato per ospitare una spina o un connettore. Potete usarlo con apparecchiature o programmi che necessitano energia. Mentre molte delle prese sono resistenti all’acqua, ce ne sono altre standard. Ci sono poi altre prese, tra cui quelle raw, datagram e stram. Le prese sono disponibili in vari pin di configurazione, tra cui 2,3 e 4. Per un utilizzo sicuro, dovreste sempre comprare spine e prese di marca.

Le spine e le prese multifase si collegano alla rete elettrica con tensioni e correnti più elevate rispetto alle spine e alle prese residenziali. Pertanto, sono spesso utilizzate in sistemi polifase, applicazione ad alta corrente e in situazioni dove devono essere protetti dai pericoli dell’ambiente.

Campi di applicazione di spine e prese industriali

Cantieri navali

Industria alimentare

Porti e aeroporti

Cantieri edili

Impianti del trattamento delle acque

Industrie pesanti e leggere

Industria agricola e chimica

Complessi sportivi e intrattenimento pubblico

Applicazione delle prese e delle spine industriali nelle costruzioni

Design per anti-scossa elettrica: Poiché il pin di terra di una spina e di una presa industriale è più lungo dei pin positivi e negativi, l’applicazione sarà sempre messa a terra prima di essere accesa.

Elevato grado di protezione: Quando si utilizza una presa industriale, le persone sono correttamente protette da materiali d’isolamento di alta qualità, che impediscono di toccare i componenti elettrificati.

Capacità di carico: Le tipiche prese e spine residenziali sono da 10A, in grado di gestire a malapena una potenza di 4000W. Al contrario, la sezione del cavo della spina e della presa industriale è di 1,5 mm 2.

Durata: Il tempo massimo di una spina o una presa residenziale è tra i 4500 e 5000. Tuttavia, la durata media delle spine e delle prese industriali è di oltre dieci anni. Pertanto, sono consentiti fino a 100,000 inserimenti.

Vantaggi nell’utilizzo di prese e spine industriali

Comparati a molti altri prodotti utilizzati nell’industria, le spine e le prese industriali sono anche più convenienti e meno costose. Inoltre, mentre gli apparecchi sono in funzione, funzionano come un interruttore automatico per tenerli al sicuro.

Visto che la maggior parte delle prese e delle spine di alta qualità sono prodotte con materiali termoplastici, i dispositivi funzionano bene in ambienti caldi e umidi.

Le prese e le spine industriali sono facilmente reperibili, economiche e poco costose.

L’installazione può richiedere l’intervento di un tecnico. Offrono caratteristiche di robustezza, grande resistenza agli urti, e di lunga durata, e sono pratiche da usare.

Servono come interruttori di circuito quando la corrente scorre ad un insolito tasso elevato.

Contribuiscono a mantenere la sicurezza dell’apparecchiatura e ad evitare incidenti significativi.

Comprate prese industriali di buona qualità

Le prese industriali sono utilizzate in diversi ambienti. Queste prese giocano un ruolo importante, e per questo devono essere installate solo prese di alta qualità. Nonostante ci siano diversi rivenditori di prese industriali, è importante trovare il giusto distributore. Qualsiasi difetto nella presa può causare dei seri danni. Il miglior modo per trovare prese di alta qualità è svolgere ricerche online e trovare il giusto fornitore. Potrete utilizzare l’indirizzo e-mail o il numero telefonico disponibili sul loro sito web. Potrete utilizzarli per mettervi in contatto e dire quali sono le vostre richieste.Con il giusto venditore, potrete anche ricevere uno sconto.