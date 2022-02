Punch Softronix cerca talenti, 40 assunzioni in arrivo

Punch Softronix, nata da una scissione parziale del ramo d’azienda di Punch Torino, è alla ricerca di 40 nuovi talenti da inserire in organico. L’azienda, che opera da 16 anni come dipartimento dedicato completamente all’elettronica e al software al servizio di General Motors prima e di Punch Torino successivamente, è sbarcata sul mercato come azienda autonoma a gennaio di quest’anno. Attualmente si avvale di più di 280 ingegneri, che operano, per clienti internazionali, sui temi di Electronics and Virtualization, Software and Functionalè Safety, Controls & Data Analytics.

Dopo appena due mesi sul mercato, la nuova azienda, dinamica e tecnologica, è una realtà in crescita, ed è alla ricerca di diversi profili tra i quali Control System Engineer, SW

Engineer, Firmware Engineer, Electronic Hardware Engineer, Virtualization & Testing Engineer, Functional Safety Engineer.

Per queste posizioni Punch Softronix valuta sia profili junior che senior provenienti principalmente da percorsi di studio universitari (Facoltà di Ingegneria, Matematica, Fisica) e da istituti tecnici.