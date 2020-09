Primo Maggio 2020, manifestazione a Roma contro il governo, video bufala

L’appello c’è stato nei giorni scorsi. Correva via social e attraverso Telegram e whatsapp. “Marcia su Roma”, “Tutti davanti a Montecitorio per il Primo Maggio”. Una protesta scoppiata contro il governo Conte e il lockdown figlio dell’emergenza Coronavirus.

L’appello dicevamo c’è stato realmente, ma non c’è stata nessuna manifestazione, anche se in queste ore sta girando un video in cui si afferma il contrario. Nessun golpe, nessuna notizia negata agli italiani.

Questo filmato è del 9 settembre 2019 e non di oggi Primo Maggio 2020.

Primo Maggio a Roma in diretta……ci siamo rotti il cazzo…….. Libertà… Libertà… libertà Publiée par Palmeri Massimo sur Vendredi 1 mai 2020

Di questo video bufala come false sono le testimonianze che dicono di una manifestazione avvenuta ma che i “poteri di Palazzo” vogliono tenere nascosta, ha scritto anche il giornalista Fabrizio Peronaci, sul suo gruppo facebook Giornalismo Investigativo.

“Già sono tempo difficili, per tutti. E tragici, per molti. Oggi Primo maggio festa del lavoro (sperando che torni per tutti) e anniversario della strage di Portella della Ginestra, evento a partire dal quale si dipanarono le innumerevoli trame italiane, c’è qualcuno che si diverte in modo irresponsabile. Prova ad agitare lo spettro del colpo di Stato. Evoca masse urlanti in piazza, davanti ai palazzi della democrazia. Non ci piace per niente. Non fa ridere neanche un po’. Chiunque abbia realizzato e fatto girare questo video – aggiungendo a riprova del dolo la dicitura “1 maggio 2020” – andrebbe perseguito, in base alle norme vigenti”.