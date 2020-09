Primo Maggio, sciopero rider: corteo in bici a Torino (VIDEO)

Una quarantina di rider che si erano radunati in piazza Castello per protesta contro il governo sono partiti in corteo per le strade di Torino, imboccando prima via Pietro Micca e poi separandosi in due gruppi, uno verso nord e uno verso sud.

Poco prima avevano affisso uno striscione in piazza San Carlo, dove normalmente si conclude il corteo del Primo Maggio:”1st May Riderz, sciopero in tutte le città”.

In sciopero per denunciare le “vergognose condizioni in cui sono costretti a lavorare”.

“Cgil, Cisl e Uil non si presentano. Vittoria rider a tavolino” scrive il collettivo torinese dei rider Deliverance Project.

Corteo notturno dei riderI rider protestano per le vie del centro di Torino nella sera del 1 maggio dopo che era stato indetto sciopero per la giornata di oggi Publiée par Nuova Società sur Vendredi 1 mai 2020

La protesta segue lo sciopero proclamato dai rider a livello nazionale nel giorno della Festa dei Lavoratori: “Non lavorate, scrivete la vostra rabbia su un muro, rovesciate gli ordini a terra, fidatevi della vostra capacità di organizzarvi” era stato l’appello del collettivo torinese dei rider Deliverance Project.

Le persone che stanno partecipando alla protesta chiedono ai colleghi ciclofattorini e ai ristoranti di bloccare gli ordini e non consegnare il cibo a domicilio.

Sul posto polizia, Digos e carabinieri per monitorare la situazione.