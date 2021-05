Primarie: Pd, ecco i candidati Lo Russo, Tresso, Lavolta

Stefano Lo Russo, Francesco Tresso e Enzo Lavolta. Sono i tre nomi che hanno presentato la disponibilità a candidarsi alle primarie del centrosinistra per decidere chi correrà per diventare sindaco di Torino. Secondo il Regolamento di coalizione il termini per presentare la disponibilità era le 15 di domenica 2 maggio e tra sono le disponibilità segnalata, in ordine di presentazione: appunto Lo Russo, Tresso e Lavolta. Mentre non appare Gianna Pentenero che ha fatto un passo a lato rinunciando alla candidatura.

Da domani mattina sarà disponibile la modulistica preposta per la raccolta delle sottoscrizioni da richiedere a partitodemocratico.to@gmail.com che dovrà essere riconsegnata entro il 23 maggio in modo da consentire al comitato organizzatore di proclamare i candidati che avranno i requisiti necessari entro il 24 maggio.

Chi invece non ha l’obbligo di raccogliere le firme potrà formalizzare la candidatura entro il 23 maggio. Igor Boni, sostenuto da Più Europa, ha già formalizzato l’intenzione di candidarsi.