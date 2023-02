Primarie Pd, a Torino Schlein al 67%

Vittoria schiacciante per Elly Schlein a Torino, dove la neosegretaria del Partito Democratico ha totalizzato il 67% delle preferenze, contro il 33% di Bonaccini.

32.721 i votanti e 32.535 i voti validi nel capoluogo piemontese, dove Schlein ha preso 21.641 voti doppiano l’avversario fermo a 10.894 voti.

“Complimenti a Elly Schlein neoeletta Segretaria del PD, è stata una grande festa di democrazia e partecipazione- afferma soddisfatto Marcello Mazzù, Segretario della federazione metropolitana del Pd- E complimenti al popolo democratico che è venuto a votare, con un alto esercizio di democrazia interna, anche in un momento difficile per la sinistra, anche in condizioni meteo avverse. Più di 500 volontarie e volontari a lavoro per una macchina di Democrazia. Un doveroso ringraziamento a cittadine e cittadini, presidenti di seggio, componenti della Commissione Provinciale, e a tutti i nostri funzionari. Ora ripartiamo subito da questo nuovo entusiasmo e da questo più di un milione di persone per avviare un ampio percorso partecipato sul territorio che ci porterà il prossimo anno alle elezioni regionali del Piemonte, oltre che alle Europee”.