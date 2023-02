Il mercato delle criptovalute è noto per la sua alta volatilità e imprevedibilità, tuttavia, molte persone credono che questo settore continuerà a crescere e svilupparsi nel 2023. La tecnologia blockchain, che sottostà alla maggior parte delle criptovalute, è vista come una forza trainante di innovazione che potrebbe rivoluzionare diverse industrie, tra cui quella finanziaria.

In questo articolo, esamineremo le quattro criptovalute con la maggiore capitalizzazione di mercato del 2023: Bitcoin, Ethereum, Tether e Binance Coin:

Bitcoin è la criptovaluta più famosa e la prima ad essere stata creata. Il prezzo di un Bitcoin è cresciuto notevolmente, raggiungendo un massimo di 67.000$ nel 2021 e poi calando fino a circa 15.800€ a gennaio 2023, per poi salire nuovamente a 21.000€ al 1° febbraio 2023. Al momento, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è di 408 miliardi di euro. Sebbene il valore di Bitcoin sia altamente volatile, questa criptovaluta rimane uno degli investimenti più popolari in questo settore.

Bitcoin inoltre è la criptovaluta più popolare ed è utilizzata come mezzo di pagamento in molti negozi e aziende online. Inoltre, molti investitori la considerano un’alternativa alla tradizionale valuta fiat.

Ethereum è la seconda criptovaluta più grande al mondo e una piattaforma blockchain con molte applicazioni potenziali. Il prezzo di Ethereum è aumentato del 14.127% circa dal 2016, passando da circa 11€ a 1.565€ a novembre 2022, ma poi è sceso. A inizio febbraio 2023, il valore di 1 ETH è di circa 1.450€ e la capitalizzazione di mercato di Ethereum è di 177 miliardi di euro. Grazie alla sua tecnologia smart contract, Ethereum è utilizzato per la creazione di applicazioni decentralizzate e di NFT, ovvero i cosiddetti token non fungibili.

Ethereum è una piattaforma blockchain che supporta la creazione di applicazioni decentralizzate e smart contract. Molti progetti e aziende stanno sfruttando la potenzialità di Ethereum per creare nuove soluzioni innovative.

Tether è una stablecoin sostenuta dal dollaro USA e quindi meno volatile rispetto ad altre criptovalute. Il prezzo di Tether è rimasto relativamente stabile intorno a 0,89-0,94€ nel 2022 e la sua capitalizzazione di mercato è di 62,2 miliardi di euro. La stabilità di questa criptovaluta la rende un’opzione attraente per gli investitori che cercano di ridurre i rischi.

Tether è utilizzata come una sorta di valuta stabile per il trading di criptovalute. Questo la rende un’opzione più stabile rispetto ad altre criptovalute, ma anche meno profittevole.

Binance Coin (BNB) è una criptovaluta utilizzata per il trading e il pagamento delle commissioni su Binance, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo. Nel 2017, un BNB valeva appena 10 centesimi, mentre a novembre 2022 il suo prezzo era di circa 323€. Nel gennaio e marzo 2023 il suo valore è sceso a circa 230€. La capitalizzazione di mercato di Binance Coin è di 44,8 miliardi di euro. Grazie all’ampia adozione dell’exchange Binance, BNB è diventata una delle criptovalute più popolari e utilizzata. e criptovalute elencate nell’articolo, Bitcoin, Ethereum, Tether e Binance Coin, sono tra le più popolari e utilizzate sul mercato delle criptovalute.