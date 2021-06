Primarie, nel primo pomeriggio di voto in 4mila ai seggi

Primo pomeriggio di voto per le primarie del centrosinistra a Torino che poteranno al nome del candidato sindaco che sfiderà Paolo Damilano.

I seggi, al chiuso e nei gazebo diffusi sul territorio, e la piattaforma partecipa per il voto online hanno visto quasi quattromila persone esprimere la loro preferenza.

In particolare sono 3109 i votanti in presenza e 853 quelli che hanno votato online, pari al 73 per cento del totale di quanti si erano prenotati nella finestra di giorni indicati.

Anche i quattro candidati, che questa mattina si sono incontrati per un caffè pre-voto, hanno votato nel corso del pomeriggio.

I seggi riapriranno domani mattina alle 8 fino alla chiusura alle ore 20.