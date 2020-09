Porta Palazzo si avvicina l’apertura

Nel Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza (COSP) che si è svolto questa mattina in videoconferenza presieduto dal Prefetto di Torino, con la partecipazione del Presidente della Regione Piemonte, della Sindaca della Città Metropolitana e del Comune di Torino, del Questore, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, è stato trattato, tra le altre cose, il tema relativo alla riapertura del mercato di Porta Palazzo.

A tal proposito è stato concordato di valutare, nella riunione del Comitato convocata per giovedì prossimo, se sussistano le condizioni per programmare, già a partire dalla prossima settimana, la ripresa delle attività di vendita nell’area mercatale di Piazza della Repubblica: una decisione da assumere sulla base dell’esame dettagliato dei progetti per l’organizzazione e la gestione in sicurezza del mercato, elaborati dalla Città di Torino insieme alla Commissione mercati, e dell’evolversi del quadro sanitario e delle disposizioni in merito al contenimento del contagio da Coronavirus.