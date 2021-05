Polo del ‘900, piazzetta Antonicelli diventa pedonale

Sarà resta pedonale da fine maggio e fino al 31 ottobre la piazzetta Antonicelli, di fronte al Polo del ‘900 e ai Palazzi Juvarriani. La Giunta comunale ha approvato questa mattina la pedonalizzazione a titolo sperimentale dell’area, giudicata particolarmente adatta per ospitare un vasto programma di iniziative culturali, soprattutto estive, che coinvolgano i cittadini in un luogo ampio e sicuro.

La pedonalizzazione sarà promossa con un lancio simbolico il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica.

“Con questo intervento – spiegano le assessore comunali alla Cultura e ai Trasporti, Francesca Leon e Maria Lapietra – l’amministrazione vuole ribadire l’importanza di dare spazio ai cittadini e alle cittadine, soprattutto in vista dell’estate e con l’emergenza sanitaria ancora in corso, in modo da riappropriarsi dello spazio pubblico anche attraverso la cultura. Questa sperimentazione consentirà al Comune di riprendere il progetto di riqualificazione dell’area, insieme alla Soprintendenza, per un intervento in grado di valorizzare la porta di accesso juvarriana, restituendo in modo definitivo questo spazio alla cittadinanza”. “Portiamo il Polo fuori – aggiunge il direttore Alessandro Bollo – per tornare a vivere gli spazi urbani e i luoghi della cultura anche all’aperto in sicurezza”.