Vaccini e vacanze, Cirio: “Date flessibili ad agosto”

L’estate è alle porte e dopo mesi di lockdown e coprifuoco sono in tanti a desiderare una vacanza. Ma proprio i mesi estivi coincideranno con una fase cruciale per i vaccini. Infatti, sono sono iniziate le prenotazioni per la fascia di età 45-49, a breve sarà il turno della fascia 45-40 e si procederà a giugno con trentenni e ventenni.

Vaccini e vacanze: più flessibilità per ferragosto e accordi con le altre regioni

Insomma, molte vaccinazioni e molti richiami avverranno proprio tra luglio e agosto. Per non rovinare le ferie ai piemontesi ma non compromettere la campagna vaccinale il governatore Alberto Cirio sta pensando a una soluzione flessibile: “Noi su agosto stiamo adottando un meccanismo per cui avremo una maggior cautela in quei dieci giorni che sono a cavallo con la settimana di ferragosto. Lo facciamo per venire incontro alla sensibilità delle persone. Da due anni la gente vive una vita complicata e crediamo che dimostrare loro una sensibilità maggiore permettendo loro di scegliere i giorni in cui sono a casa o no sia un bel gesto”.

Ha spiegato Cirio, che però chiede anche la collaborazione delle altre Regioni: “Io per esempio potrei fare un vicendevole accordo con la Liguria per chi dei piemontesi e liguri andrà in una delle due regioni in vacanza. Sarebbe però un accordo per una fetta di cittadini piemontesi, e per questo motivo credo che dovrebbe essere una decisione nazionale perché vorrebbe dire permettere al sistema delle prenotazioni e dei vaccini, ma soprattutto il database che certifica il ciclo di vaccinazione di ogni persona, si far parlare le Regioni tra loro”.