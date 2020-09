Fifa 21, in arrivo la Demo

Già lo sappiamo che EA Sports quando si tratta della Demo di Fifa ama fare sorprese. Il rilascio della versione di prova del gioco non viene mai annunciato prima, ma di solito avviene entro 15 giorni dall’uscita sugli scaffali. Per questo è ipotizzabile che anche per Fifa 21 accada qualcosa a breve e il download della Demo potrebbe essere disponibile già martedì 22 settembre, o comunque entro la settimana.

Unico dubbio è che EA Sports segua quanto fatto da Konami con Pes 2021 che quest’anno non ha presentato nessuna versione dimostrativo del gioco, anche perchè si tratta solo di un aggiornamento delle rose rispetto al game dello scorso anno.

Dunque se non resta che aspettare ecco alcune delle possibili squadre presenti nella Demo: Paris Saint Germain, Real Madrid, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester, Chelsea e Tottenham e per le italiane Inter e Milan. Inoltre nella Demo ci sarà la modalità Kick Off (calcio di inizio) con la possibilità di giocare un match della Champions League per 4 minuti. E una breve versione della modalità Volta.