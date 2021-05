Playstation 5, Mediaword annuncia nuove scorte

E’ di nuovo disponibile la Playstation 5. Mediaword ha annunciato che ci sono nuove scorte della consolle di nuova generazione in arrivo. Il negozio di elettronica ha pubblicato l’annuncio sul suo sito: “PlayStation 5 sta per tornare disponibile nel nostro catalogo. Per prepararti all’acquisto registrati subito all’area personale My MediaWorld su mediaworld.it. Se sei già registrato, assicurati che i tuoi dati di spedizione e fatturazione siano aggiornati. Continua a seguirci e tieniti pronto!“.

Le nuove consolle saranno dunque acquistabili dalla pagina di e-commerce del sito, QUI. Tuttavia non è ancora possibile sapere la data né quante saranno le Playstation disponibili. Come ben sa chi da tempo è alla ricerca di una consolle non resta che consultare periodicamente il sito per verificare l’uscita.

Dal lancio a fine 2020 Sony ha già venduto quasi 4,5 milioni di consolle mentre l’obiettivo è di distribuirne altri 3 milioni negli store entro il primo semestre del 2021 e altri 15 milioni entro l’estate del 2022.

E di sicuro le scorte stanno arrivando visto che anche altri importanti store hanno già annunciato la disponibilità sui loro scaffali nelle settimane scorse e lo faranno anche in quelle future. Insomma, di certo per gli appassionati dei videogiochi che speravano di mettere facilmente le mani sulla consolle di nuova generazione di casa Sony non è stato coì. Eppure, poco alla volta i rifornimenti stanno arrivando e complice il fatto che in molti ormai ne possiedono una è più semplice immaginare che si riuscirà ad trovarne scorte nei negozi nei prossimi mesi. Inoltre in previsione di game come Fifa 22 e Pes 2021 in autunno chissà che non facciano dei cofanetti speciali per riuscire in un sol colpo ad acquistare entrambi.