Oltre 130 anni di storia hanno portato Klingspor da azienda familiare a leader internazionale nel settore degli utensili abrasivi. Era infatti il 1893 quando Johann Friedrich Klingspor fondò a Siegen una fabbrica di colla che pochi anni più tardi sarebbe evoluta nella produzione di abrasivi rigidi e flessibili e di tutta una serie di strumenti legati al settore dell’abrasivo, rivoluzionando nel tempo questo mercato e dando il via ad un’espansione internazionale nella quale Klingspor AG si è affermata in tutti i continenti.

È così che all’inizio del nuovo Millennio l’azienda sbarca anche in Italia con una sede a Brescia, con l’obiettivo di facilitare la reperibilità dei suoi prodotti, tanto conosciuti e apprezzati dai professionisti, sul mercato nostrano.

Un costante lavoro di ricerca e sviluppo per stare al passo con gli elevati standard qualitativi che Klingspor stessa richiede ai propri prodotti (oltre che per seguire l’evoluzione e lo sviluppo tecnologico di abrasione e taglio) è da sempre al centro dell’operato della casa produttrice, che proprio per questo motivo vanta di aver inventato nel 1972 il disco lamellare : un disco a lamelle in tela abrasiva ritenuto una vera e propria rivoluzione per il settore degli strumenti abrasivi che ancora oggi gioca un ruolo cardine nei processi di levigatura più impegnativi.

Come detto, la gamma di prodotti offerta non è solo di alta qualità, ma risulta anche vastissima. Si può infatti contare su un assortimento di oltre 50 mila utensili: insomma, qualunque esigenza di levigare, smerigliare, carteggiare, tagliare, fresare o lucidare viene ampiamente soddisfatta.

Non è da meno la varietà di tipologie di dischi lamellari che Klingspor mette a disposizione dei suoi clienti, andando quindi a raggiungere qualsiasi tipo di lavorazione e adattandosi ad ogni materiale si debba andare a lavorare e rifinire.

La fama dei dischi abrasivi dell’azienda, nata 130 anni fa in Germania è anche e soprattutto dovuta al fatto che le prestazioni offerte sono di un livello nettamente superiore rispetto a quelle degli utensili della concorrenza, grazie alla particolare disposizione a ventaglio delle lamelle di tela.

Dal momento che sono presenti a catalogo svariate versioni di questo disco, si renderà innanzitutto necessario distinguere tra forma piana o convessa: una scelta che dipenderà del tipo di lavorazione che si intende realizzare; ad esempio, poiché i dischi di forma convessa lavorano su una superficie di contatto minore, essi permettono un lavoro più preciso oltre che una maggiore incisività quando si tratta di operare su bordi o per la rimozione di saldature. Al contrario, i dischi lamellari di forma piana sono più idonei a lavorare in superficie e in piano.

Com’è facilmente intuibile, i dischi abrasivi sono acquistabili in svariate dimensioni (a partire dal diametro 50 mm e fino al 180 mm) e le loro lamelle abrasive possono essere rivestite in diversi materiali a seconda della loro destinazione d’uso: ossido di alluminio, ossido di alluminio ceramicato, ossido di zirconio; inoltre le stesse lamelle, che sono sempre fissate saldamente in maniera equidistante tra loro, possono trovarsi su platorelli di supporto in vetro oppure in plastica rinforzata con fibre di vetro.

Klingspor ha suddiviso i propri dischi lamellari in tre classi a seconda della tipologia di prestazione: Extra, Supra e Special. Per orientarsi nella scelta del prodotto inoltre, oltre alla tipologia di utilizzo che si intende farne, è bene anche considerare la durata di servizio, ovvero il tempo col quale è possibile lavorare con lo stesso disco prima che si renda necessaria la sua sostituzione. In questo caso, non esiste un valore assoluto ma dipende molto dal numero di pezzi che si lavoreranno con lo stesso utensile, ovvero: più a lungo lo si utilizza e più elevato sarà lo stato di usura. Ovviamente oltre a questi fattori bisognerà anche considerare quantità e qualità del grano abrasivo e struttura e composizione del legante utilizzato nel processo di produzione.

In ogni caso l’assortimento offerto da Klingspor è tale che sarà sempre possibile trovare quello di cui si ha bisogno, a seconda delle specifiche situazioni e necessità.