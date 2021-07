Mercato di via Carcano, Allasia scrive al prefetto: “Va chiuso”

Il presidente del consiglio regionale Stefano Allasia ha scritto al prefetto di Torino Claudio Palomba in merito alla questione del mercato di libero scambio di via Carcano, chiedendone la chiusura.

“Ormai da troppi anni nell’area di via Carcano si verificano situazioni di persistente illegalità, per questo chiedo che il mercato venga chiuso” afferma Allasia.

“Non passa settimana – continua Allasia – che non mi giungano lamentele da parte dei residenti del territorio circostante che denunciano continui assembramenti, sporcizia e diffuso degrado durante l’orario di svolgimento. In questi anni le aggressioni, la ricettazione, le risse e le attività illegali sono state all’ordine del giorno. Una vera e propria zona franca dove le leggi e le regole evidentemente non valgono e trionfa spesso il malaffare”.

“A riprova – conclude il presidente – sono i continui sequestri di merce avvenuti negli anni da parte delle forze dell’ordine, una situazione che non può più essere tollerata”.