Piemonte, Rossi (Pd): “Mancano indicazioni chiare scuole infanzia”

Una mozione per chiedere linee chiare per la riapertura delle strutture dell’infanzia. Questo quanto chiede Il consigliere regionale Domenico Rossi (Pd) alla giuntea di Alberto Cirio. Inoltre auspica “un tavolo con gli enti locali e le categorie sociali in vista della stesura delle linee guida per la riapertura di asili nido e scuole materne”.

“La mancanza di indicazioni da parte della Regione – afferma Rossi – sta sta mettendo in grave difficoltà Comuni e soggetti privati. Le linee guida nazionali previste dal Piano Scuola 2020-2021 lasciano ampio margine di manovra. Per questo è urgente definire e condividere le norme igieniche, a tutela del personale educativo e ausiliario, le caratteristiche che dovranno avere le strutture e le modalità di gestione dei rapporti educativi al fine di valutare le ricadute sulla gestione del personale. Alcune Regioni, come Veneto e Sicilia, si sono mosse in tal senso, ritengo che anche il Piemonte debba farlo”.