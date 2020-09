Piemonte: Preioni (Lega), comportamento opposizioni assurdo

il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni, che si riserva di far convocare il Consiglio regionale con “sedute a oltranza”.

“L’atteggiamento assunto oggi dalle opposizioni è assurdo. Tra interruzioni di voto sulle loro stesse proposte ostruzionistiche, blocco dell’approvazione del piano triennale dello sport che avrebbe consentito di supportare le attività sportive con 4 milioni e mancata discussione sulla Commissione per l’Autonomia, abbiamo buttato via buona parte della seduta odierna”.

“E’ decisamente poco responsabile – afferma Preioni – sprecare il tempo in questo modo, soprattutto dal momento che noi la voglia di fornire risposte ai Piemontesi l’abbiamo. Se l’unico modo per riuscire ad approvare i provvedimenti sarà quello di convocare sedute a oltranza, ci riserveremo il diritto di farlo”. “Stupisce che la minoranza, che non perde occasione per dichiarare di volere il bene del Piemonte – aggiunge – faccia di tutto per ostacolare ogni decisione”.