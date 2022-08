Perché offrire un regalo ai clienti li rende più soddisfatti

Proporre un omaggio o un regalo ai propri clienti contribuisce ad aumentare il loro livello di soddisfazione, sia che ciò avvenga online, sia che ciò avvenga offline. A una prima impressione, la prospettiva di proporre un regalo per ciascun ordine che si riceve può apparire come una spesa eccessiva. Questo, però, è un punto di vista errato, in quanto non si deve pensare a una spesa quanto piuttosto a un investimento, destinato a essere ripagato nel corso del tempo anche perché in grado di moltiplicare il numero di clienti fidelizzati e, di conseguenza, di aumentare le vendite.

Non si tratta, insomma, solo di farsi notare per un gesto gentile. Nel momento in cui un ordine viene integrato con un piccolo dono, i clienti hanno la possibilità di verificare la gratitudine e la serietà del marchio: così da una parte si fidelizza chi è già cliente e dall’altra parte si possono ottenere clienti nuovi. È un gesto solo in apparenza piccolo, ma di notevole impatto. Certo, per poter raggiungere i risultati auspicati occorre trovare i regali giusti, perché non tutti sono adatti: e non ha senso sprecare una parte del proprio budget per degli oggetti che potrebbero non essere apprezzati. Come andare a colpo sicuro? Per esempio scegliendo Raja. Raja è un marchio internazionale a cui ci si può rivolgere per rifornirsi di buste da regalo in grado di soddisfare qualunque tipo di esigenza: una realtà affidabile e seria con soluzioni per tutti i gusti e per tutte le necessità.

Dal punto di vista di un marchio, i regali offrono l’opportunità di avere clienti fedeli; in termini pratici e numerici, questo si traduce in un più alto valore medio del carrello. Inoltre, è anche grazie ai regali che le aziende – di piccole o grandi dimensioni che siano – hanno la possibilità di distinguersi, farsi notare e rendersi riconoscibili rispetto ai competitor. Il meccanismo è lo stesso che viene attuato dai supermercati che propongono degli assaggi gratis. Nel cliente che riceve un regalo, nella maggior parte dei casi, fa capolino la sensazione di essere in debito, e ciò comporta un obbligo implicito a ricambiare. Nel caso degli e-commerce si può andare addirittura oltre. I regali, quando vengono utilizzati in modo corretto, fanno sì che un cliente associ il brand a una sensazione sempre piacevole.