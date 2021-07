Perché le pentole elettriche a pressione hanno tanto successo?

Le Pentole A Pressione Elettriche hanno spopolato negli ultimi anni non solo tra le casalinghe, ma anche tra i professionisti del settore. Ma come mai questa diffusione e questo successo? Forse perché si tratta di un elettrodomestico molto versatile, in quanto non solo cuoce, anche a vapore, ma può realizzare lo yogurt e scaldare i cibi.

Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche.

Più veloce di una comune pentola a pressione

Partiamo subito con il dire che, se avete il timore che la pentola a pressione scoppi, non dovrete avere alcuna paura, in quanto i modelli in commercio sono molto sicuri, tanto da tenere sotto controllo temperatura e pressione, quindi si evitano, in questo modo, molti inconvenienti.

Ma è il risparmio di tempo che più interessa, infatti basti pensare che le cotture più difficili, come il maiale, impiegano circa 90 minuti contro le ben sette classiche ore. E questo con il vantaggio di una carne bella morbida.

Per quanto riguarda invece la carne bianca, come il pollo, molto meglio optare per la funzione a vapore, che lascia questa tipologia molto più morbida, anche se meno ricca di spezie. Se passiamo poi alle verdure, ma anche a qualche ortaggio come i cavoli o i broccoli, il risultato non è molto edificante, visto che risultano piuttosto mollicci.

E il tempo di cottura supera i 20 minuti, se consideriamo che la pentola ha anche bisogno di un certo lasso di tempo per riscaldarsi: in conclusione, questi alimenti sono da preferire con il tradizionale metodo di cottura, per una serie evidente di motivi.

Dove vince e dove fallisce

Se amate molto i cibi ben cotti e croccanti, usando la pentola a pressione elettrica dovrete rinunciare a questo vantaggio. Niente tostature, infatti, ma piuttosto alimenti cotti in maniera sana e, a volte, anche poco gustosa.

Anche volendo, se si passa prima alla leggera rosolata sui fornelli, successivamente questa bella croccantezza viene resa moscia dalla cottura nella pentola a pressione. Appassionati di riso? Anche questo, sì, si cuoce con molta maggiore velocità ma risulta abbastanza gommoso.

Potete optare per il parboiled, che resta ben distinto, ma comunque l’effetto finale non sarà mai croccante come quando lo cuocete in pentola. Molto meglio, invece, le zuppe di legumi, che siano di lenticchie, ceci, piselli e così via.

Il grande vantaggio sta anche nel poterla programmare e nel trovare il pranzo o la cena pronte in meno di un’ora, contro le classiche quattro in una comune pentola da cucina. Se siete inoltre amanti dello yogurt fatto in casa, questo elettrodomestico è quello che fa per voi: riesce infatti a crearne di molto cremosi, facendovi risparmiare sulla spesa di questo alimento.

Realizzare in casa lo yogurt è molto più salutare, visto che il vostro prodotto sarà totalmente privo di conservanti. Infine, la vostra passione sono le uova? Avete difficoltà a fare l’uovo barzotto o uno alla coque perfetto?

Grazie alla pentola a pressione elettrica riuscirete a togliere velocemente il guscio e a ottenere una cottura come quella che desiderate. Sembra poca cosa, ma ottenere un uovo perfetto è il sogno di molti che amano smodatamente questo alimento.

Acquistarla: sì o no?

Il costo di questo elettrodomestico non è certamente basso, per cui è bene valutare il reale utilizzo che è necessario farne. Se, quindi, vi aspettate una cottura bella croccante, come in forno, dovrete lasciar perdere, perché qui si punta soprattutto al salutare.

Di contro, se uscite spesso e non avete tempo di stare dietro ai fornelli, il vantaggio starà proprio nel poterla programmare e nel trovare al rientro il pasto pronto e ancora caldo, visto che ha la funzione apposita per non rovinarne la temperatura.

Dalla sua ha anche i tempi ridotti di cottura, specialmente delle zuppe di legumi, e il farvi ottenere un uovo come si deve, senza grossi sacrifici. Valutando tutte queste caratteristiche capirete se siete fatti l’uno per l’altra, tenendo conto anche del portafoglio.

Il motivo per cui è così venduta è proprio la facilitazione di alcune preparazioni, che rendono più semplice la vita di chi lavora e non ha molto tempo da dedicare a piatti salutari. Ma non solo, visto che sul web potrete trovare tante ricette anche gustose da realizzare, come la mousse di fagioli, facilissima da preparare, e il riso pilaf, da leccarsi i baffi.