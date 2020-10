Per Lo Russo Appendino come Schettino: abbandona la nave che ha fatto sbattere sugli scogli. “Ora un progetto di Città forte e credibile”

Così Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa dopo la decisione di Chiara Appendino di non ricandidarsi alla corsa per il sindaco di Torino.

“L’annuncio di Appendino di non volersi ricandidare, certa di venire sconfitta nel 2021, ricorda la favola della volpe e l’uva e non ci sorprende affatto”, spiega Lo Russo.

“Una sorta di comandante Schettino – continua – in salsa sabauda che abbandona la nave che ha portato a sbattere sugli scogli”.

“Cinque anni di fallimenti e una Città più in difficoltà di prima che ormai conta i giorni che la separano per l’avvio di una nuova fase e la chiusura definitiva dell’esperienza fallimentare del M5S”.

“Tocca al centrosinistra adesso mettere in campo un progetto di Città forte e credibile con cui presentarsi ai torinesi. Un progetto che, anche a partire dagli errori del passato, possa tornare a mettere in moto Torino. Avanti”, conclude Lo Russo.