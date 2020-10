Appendino non ha nessuna poltrona pronta a Roma

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo la decisione di non ricandidarsi alle elezioni 2021, a chi le chiedeva quale sarà il suo futuro ha voluto ribadire che non si sono ruoli che sta aspettando di ricoprire.

“Non è che ogni volta che si fa passo di lato significa che c’è un’altra poltrona pronta, ho fatto un passo di lato per coerenza e i prossimi otto mesi saranno tutti concentrati sulla città”.

“Si fa politica perché si è coerenti con sé stessi – aggiunge Appendino – io continuerò a fare politica, ma il passo di lato non significa che ci sia qualcos’altro pronto”.

“È il momento che non si parli più di Appendino, ma che le forze politiche inizino a parlare del futuro della città e mi spenderò per questo”.

“È il momento – aggiunge – che si mettano da parte gli interessi di bottega, i personalismi, adesso l’oggetto di discussione deve essere la città e che futuro la città vuole. Sono certa che le forze politiche avranno questa responsabilità”.

“Tornassi indietro mi ricandiderei, rifarei questa esperienza. Per me è un onore rappresentare questa città. E’ un pezzo della mia vita di cui sono orgogliosa”.