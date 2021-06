Pedonalizzazione di via Roma fase due. Il Consiglio comunale ha approvato una mozione per il completamento della pedonalizzazione di via Roma fino a piazza Carlo Felice. L’atto di indirizzo è stato presentato dal consigliere di minoranza Damiano Carretto del Movimento 4 ottobre e chiede alla Giunta di continuare a promuovere il programma di pedonalizzazioni avviate dall’Amministrazione comunale.

Riguardo piazza Carlo Felice la mozione chiede anche l’eliminazione dei parcheggi in superficie e la chiusura al traffico automobilistico e la posa di panchine nella nuova area pedonale.