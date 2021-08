Pd, liste chiuse. L’ex assessora Pentenero capolista

Liste chiuse per il Partito Democratico per Comune e Circoscrizioni che scioglie la riserva sugli ultimi nomi e su quello del capolista, l’ex assessora regionale Gianna Pentenero. Mentre nei primi 20 posti il Pd ha inserito tutte le 20 donne che compongono la lista per la Sala Rossa: dalle uscenti Foglietta, Grippo e Patriarca a Nadia Conticelli, ex consigliera regionale. Tanti anche gli innesti dalla società civile e dalle circoscrizioni.

Come spiega il segretario metropolitano Mimmo Carretta si tratta di “Una capolista forte, che chiude la stagione delle primarie ricostruendo unità di intenti e obbiettivi. Voglio ricordare anche alcune candidature della società civile, con cui vogliamo lanciare un segnale di vicinanza forte ai mondi più colpiti dal covid. E quindi Roberto Bettonte, presidente dei commercianti di piazza Vittorio, Ardena Caramello, guida turistica, Maria Antonietta Pugliese, medico di base, Pietro Tuttolomondo, infermiere, Dunia Astrologo, della Fondazione Antonio Gramsci, Paolo Volpato, Giornalista Rai.

E, infine, le candidature preziose di Abdullai Ahmed e Luis Tataje, che raccontano la nostra idea di integrazione attiva e impegnata”.

Resta ora da definire l’ordine di presentazione dopo la capolista e poi da settimana prossima i dem inizieranno a raccogliere le sottoscrizioni degli elettori.