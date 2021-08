Contro il Green Pass di nuovo manifestazione in piazza Castello

“No al Green Pass, così ci uccidono definitivamente”. Più di un migliaio di persone si sono date appuntamento in piazza Castello a Torino per una nuova manifestazione di proteste a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove norme che prevedono per chi vuole entrare nei locali o partecipare a eventi sportivi e culturali il green pass.

Molte le sigle tra cui le Partite IVA e l’associazione Fieristi Italiani.

“Vogliamo informare la gente e portarli verso una scelta oggettiva, dare loro il mezzo per poter scegliere liberamente” spiega Giampiero Alaimo vicepresidente Apgo, l’associazione provinciale dei grossisti ortofrutticoli.

“Con questo green pass hanno di nuovo annullato fiere: per noi significa che seimila famiglie sono senza lavoro e senza ristoro”.

Presente anche la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Monica Amore che giustifica così la sua presenza: “Sono qua in memoria del dottor De Donno per partecipare alla fiaccolata”.