Green pass anche per le Rsa piemontesi

Il green pass sarà necessario anche per l’ingresso nelle Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali e ospedali. Lo ha dichiarato la Regione Piemonte che ha recepito le linee guida del ministero della Salute e inviato una circolare alle direzioni generali delle aziende sanitarie e ai gestori.

“Negli ultimi mesi, grazie alla grande attenzione di tutti, in primis operatori e famigliari, per proteggere le persone più fragili, le Rsa e le strutture sanitarie in generale sono diventate tra i luoghi più sicuri – osserva l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Come Regione abbiamo voluto immediatamente divulgare la nota del Ministero, evidenziando alle strutture le principali indicazioni che emergono per il diritto all’ingresso e all’uscita di visitatori e ospiti all’interno delle strutture. Anche in questa fase, è importante continuare a garantire sicurezza agli ospiti ed ai visitatori, sempre nel rispetto delle regole, consentendo l’accesso e l’uscita in sicurezza. Confidiamo che tutte le strutture, in modo omogeneo sul territorio, si conformino a queste indicazioni”.