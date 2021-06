La segreteria metropolitana del Pqrtito Democratico ha scelto il simbolo che sosterrà Stefano Lo Russo nella corsa a sindaco.

Un passo in avanti dunque per iniziare la campagna elettorale dopo l’esito delle primarie di domenica scorso.

In questi giorni Lo Russo ha incontrato gli altri candidati alle primarie per stabilire una linea comune mentre si procederà con riunioni di coalizione per definire il perimetro.