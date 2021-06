Lorusso: “Damilano sfugge da confronto”

Paolo Damilano ha annunciato di non voler partecipare a confronti tra candidati fino a settembre per potersi concentrare sui programmi per la città.

Stefano Lorusso, candidato del centrosinistra dopo la vittoria alle primarie, replica all’avversario: “Mi limito a sottolineare che in questi anni di esperienza in Consiglio Comunale una cosa l’ho imparata: non bisogna mai scappare dal confronto, perché è anche dalla capacità di ascoltare chi può avere idee diverse dalla nostra e dal dibattito pubblico che ne scaturisce che nascono i progetti migliori per la Città. Spero proprio che il mio avversario ci ripensi.”