Pd, Domenico Rossi candidato unico alla segreteria piemontese

Domenico Rossi sarà candidato unico alla segreteria del Partito Democratico del Piemonte. Il consigliere regionale novarese è riuscito nella non scontata impresa di far convergere sul suo nome tutte le diverse anime e le variegate sensibilità anche territoriali che si muovono dentro il Pd piemontese. Rossi ha depositato oggi alle 14,30, le 500 firme raccolte tra gli iscritti al partito in tutte le province del Piemonte a sostegno della sua candidatura nelle mani del presidente della commissione del congresso regionale Rossano Gianoglio. Rossi era accompagnato dal Consigliere Regionale Diego Sarno. “Ringrazio – ha commentato Rossi – tutti coloro che hanno creduto nella mia proposta e, con diverse modalità, mi hanno sostenuto nella costruzione della candidatura. Le firme raccolte in tutte le province rappresentano per me una base di partenza solida per il lavoro che ci attende e che avrà bisogno del contributo di tutte e tutti”.