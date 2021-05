Ospedale Martini verso la chiusura dei reparti Covid

Nel mese di giugno visto il costante calo dei contagi l’ospedale Martini potrebbe tornare alla normalità dopo che a fine ottobre scorso è stato tra i sedici presidi convertiti in Covid Hospital. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore alla Sanità regionale Luigi Icardi rispondendo in aula a Palazzo Lascaris a una interpellanza del capogruppo Pd Raffaele Gallo.

Infatti i lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso che era stato chiuso per via dell’emergenza sanitaria sono quasi ultimati e i reparti Covid del Martini, in cui attualmente ci sono ancora 76 ricoverati, verranno progressivamente chiusi e ripartiranno le normali attività. Nella prima decade di luglio, salvo imprevisti, verrà riaperto il pronto soccorso.

“Sarà mia cura monitorare costantemente e con attenzione le fasi di riapertura di un presidio tanto importante per il territorio e prenderò contatto con l’Asl per effettuare al più presto un sopralluogo nella struttura” ha precisato Gallo.