Orbassano, sfasciano libreria Mondadori per 60 euro

Hanno sfondato la porta di ingresso della libreria Mondadori Point di Orbassano per rubare l’incasso, ma alla fine sono riusciti a portarsi via solo 60 euro perchè le casse erano vuote.

E’ accaduto questa notte come denunciano sui social i titolari della libreria che sono al lavoro per sistemare i danni: “Non è un periodo facile per nessuno, tra lockdown, mascherine, non creare assembramenti. Questa non ci voleva proprio. Quindi noi vi auguriamo comunque un Buon Natale a tutti (ma soprattutto a voi che per 60 euro avete fatto più danno che altro ), e vi aspettiamo lo stesso in negozio per un consiglio di lettura e un buon libro”.

Sul furto stanno indagando i carabinieri.