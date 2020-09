Omnibus, Grimaldi (LUV): “Abbiamo fermato i blitz della Lega, presto dimostreremo che sono minoranza in Piemonte”

“Nei giorni che seguono la più grande pandemia che si ricordi, con le conseguenti emergenze sanitarie ed economiche che ne sono scaturite e che stiamo affrontando con molta difficoltà, con le liste di attesa degli ospedali che si allungano, con gli inediti scenari che si profilano all’orizzonte per quanto riguarda il ritorno a scuola e la crisi nera della cultura” – commenta Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale del Piemonte – “Lega e soci in Regione hanno deciso di utilizzare impropriamente l’Omnibus, paralizzando le ultime tre settimane di lavoro, e imponendoci di parlare di merli, allodole, slot machine e cave”.

“La realtà – prosegue Grimaldi – è che in questi giorni abbiamo dimostrato che la Lega non è imbattibile: grazie al lavoro del nostro Gruppo – costruito su oltre 4000 Emendamenti dei 5200 presentati, e 58 Ordini del giorno su 60 –, pur essendo minoranza in Consiglio siamo riusciti a fermarli su più fronti, costringendoli al ritiro della sanatoria del ‘Riparti Slot’. La Lega ha in mente un mondo alla rovescia – prosegue Grimaldi –, ha dimostrato di fare gli interessi delle lobby e se ne frega della nostra comunità: siamo sicuri di essere dalla parte dei piemontesi e di fare i loro interessi, siamo sicuri che sono in maggioranza con noi, perché non vogliono la caccia alla domenica o il ritorno delle Slot a ogni angolo” – conclude Grimaldi. “Nei prossimi mesi ci sarà bisogno di una mobilitazione forte per arginare i nuovi tentativi di questa destra spudorata e senza scrupoli”.