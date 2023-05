OFF TOPIC festeggia i primi 5 anni con una raccolta fondi benefica

Una giornata a scopo benefico per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 6 febbraio in Turchia e Siria. Nasce come un evento a scopo benefico la maratona di oltre 10 ore di musica che festeggia il quinto compleanno di OFF TOPIC con la line up che domenica 14 maggio alterna lungo tutto l’arco della giornata oltre 13 dj, dalle 11:30 a tarda sera.

Oggi, a cinque anni dal cantiere e la ristrutturazione, l’hub culturale della città vuole ricordare e festeggiare la strada percorsa con Dance4help, l’evento di beneficenza nato per aiutare le popolazioni turche e siriane a cura di “Süma si” in collaborazione con SERMIG TORINO. Alla consolle: Andrea Passenger, Angie Backtomono, Breezo, Cipi, Devozioni Baleari, Dj Green Man, Dj Tsura, Emiliano Comollo, Kessa, Mattia Corrado, RedRob, Rills, Seven Sins.

In Italia, Brasile e Giordania il Sermig ha aperto Arsenali di Pace che ogni giorno offrono casa, istruzione, cure mediche, formazione a migliaia di bambini, giovani, donne, uomini feriti dalla vita, senza distinzione di appartenenza, credo religioso, ideologia. Dal 1964 ad oggi il Sermig ha aiutato milioni di persone grazie al sostegno gratuito di milioni di persone. Dal 1983 ha trasformato l’antica fabbrica di armi di Torino in Arsenale della Pace. Notizie da Siria e Turchia www.sermig.org/terremoto

Dichiarazione del direttivo di OFF TOPIC: “C’è una frase attribuita ad Annibale che dice “O troveremo una strada o ne costruiremo una”. Noi in altre parole diremmo: “Se vuoi che le tue idee abbiano uno spazio costruiscigli una casa”. OFF TOPIC è nato dal desiderio di creare lo spazio di tutto il possibile per tutte le idee. Nella società del “tutti sul pezzo” essere fuori tema è un atto rivoluzionario e inclusivo. Per questo OFF TOPIC è un luogo in cui sentirsi parte di qualcosa di più grande. Il nostro compleanno non poteva che essere la conferma di questa visione. Per questo abbiamo fortemente voluto festeggiare con l’obiettivo di raccogliere fondi per terre come la Turchia e la Siria, così lontane, ma così funestate dall’azione ideologica degli esseri umani e dalla forza distruttiva della Natura.”

Informazioni utili per le Donazioni online

https://www.sermig.org/insieme/dona-ora/dona-ora-carte.html ma si può naturalmente cercare “Sermig” dall’ APP di Satispay e Paypal indicando poi la causale giusta.