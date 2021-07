Nuovo t-red tra corso Siracusa e corso Tirreno

E’ l’ottavo per T-red in città quello che verrà istallato tra corso Siracusa e corso Tirreno e che sarà attivo a partire dalla mezzanotte del 14 luglio.

Anche in questo caso sono tre i tipi di comportamento vietati che vengono rilevati: attraversamento dell’incrocio col rosso, arresto del veicolo oltre la linea bianca, posizionamento della vettura sulla corsia di svolta proseguendo poi la marcia diritto con la lanterna della svolta sul rosso.

In totale il piano del Comune prevede l’istallazione di 14 T-red, mentre i dati diffusi sulle violazioni accertate parlano di 6.901 nel 2019, di cui 1.383 per attraversamento con il rosso e 4.667 per gli altri due comportamenti vietati. Nel 2020, invece, le infrazioni accertate sono salite a 125.292, delle quali 15.374 per il mancato rispetto del rosso e 109.918 per gli altri due comportamenti vietati, mentre nel 2021, fino al 30 giugno

31.093, 3.447 per il rosso e 27.646 per le altre due violazioni.