Nuovo gioco Crazy time

Oggi, nel live show Crazy Time, conduttori carismatici e attenti cominceranno a far girare la ruota della fortuna Dream Catcher (cogli l’occasione è la tua fortuna!), e tu hai solo il tempo di fare una puntata prima che la ruota giri!

Crazy Time è un game show popolare in tutto il mondo, creato per gli amanti dei casinò classici. Il centro del gioco online Crazy Time https://crazy-time.org/ è una ruota di gioco con 54 celle. Ogni cella è un moltiplicatore, che indica di quante volte aumenterà la puntata in caso di vincita. Il compito del giocatore è quello di indovinare in anticipo il settore in cui la ruota si fermerà. La puntata deve essere piazzata entro un tempo rigorosamente stabilito, prima che il conduttore avvii la ruota del gioco.

Gioco crazy time: recensione e descrizione

La slot Crazy Time è un gioco in formato live sviluppato da Evolution Gaming. La struttura della slot Crazy Time è la stessa di altri giochi live con croupier dal vivo. Il presentatore fa girare la ruota e il giocatore deve effettuare una puntata entro un certo tempo, ma prima dell’inizio della rotazione. La base della slot Crazy Time e il dispositivo di gioco principale è un’enorme ruota.

Inoltre, sopra la ruota c’è un piccolo rullo Top Slot, che può portare ai giocatori grandi moltiplicatori. La Top Slot gira insieme alla ruota del gioco principale. Dispone di 10 moltiplicatori (numeri+bonus), che verranno aggiunti alle vincite, a condizione che corrispondano al settore su cui è stata piazzata la puntata.

Giocare a Crazy Time cosa deve sapere il giocatore

Il compito principale del giocatore nel gioco Crazy Time è indovinare la cella su cui si fermerà la ruota. Tutto si svolge in modo semplice: croupier professionisti (dealer) trasmettono il gioco online da uno studio specializzato. I giocatori seguono il gioco seduti al monitor, effettuano puntate e comunicano con il croupier e tra loro in una speciale chat live. L’intera parte finanziaria del gioco accettazione delle scommesse, pagamento delle vincite è automatizzata e controllata da un software, non dal croupier. Questo è ciò che distingue i casinò online dalle normali sale da gioco. Niente imbrogli, trucchi o fattori umani! Solo i vostri calcoli e la pura fortuna! Credete in voi stessi e provate a giocare in modo folle al casinò online. La fortuna ama i coraggiosi!

Importante: assicuratevi che la vostra puntata sia accettata nel tempo previsto prima che il croupier faccia partire la ruota del gioco online Crazy Time. Per esperienza personale, consigliamo di prendere questo momento con la massima responsabilità!

Caratteristiche del gioco Crazy Time online

Come funziona il gioco online Crazy Time:

La ruota principale del gioco dell’Acchiappasogni è composta da 54 celle, ognuna delle quali comprende i numeri 1, 2, 5, 10. Non si tratta di semplici numeri, ma di coefficienti moltiplicatori che, in caso di vincita, moltiplicano la puntata nella slot crazy time!

Oltre alle celle sulla ruota si trovano anche i giochi Bonus.

I giochi bonus sulla ruota sono solo nove: quattro Coin Flip, due Cash Hunt, due Pachinko e uno solo, il gioco bonus Crazy Time.

Ogni fase del gioco inizia con la rotazione della ruota del gioco principale e, contemporaneamente, di un piccolo rullo della video slot, che può portare grandi moltiplicatori a un settore casuale.

Tabella con il numero di celle per ogni puntata e il principio del loro pagamento iks crazy time Il principio di pagamento della puntata nel gioco crazy time evolve a seconda del settore caduto:

Settore della ruota di gioco 1, che occupa 21 celle del tamburo, la puntata viene pagata 1 a 1.

Settore della ruota di gioco 2, che occupa 13 celle, paga la giocata 2 a 1

Settore della ruota di gioco 5 7 celle, la puntata aumenta di 5 a 1

Settore della ruota di gioco 10, per un totale di 4 celle, la puntata aumenta 10 a 1

Ma i giochi bonus possono avere un moltiplicatore fino a 25.000 una vincita incredibilmente rara ed enorme! Il nostro Bonus è per voi!

Come giocare a crazy time nel casinò online

Ogni giocatore, la prima volta che si reca in un casinò online, si chiede come iniziare a giocare a crazy time. Per iniziare a giocare, è necessario scegliere un portale di casinò con il gioco Crazy Time. Attendere l’inizio del gioco e scommettere sui numeri o sui bonus, o su entrambi. Non appena tutte le puntate sono state effettuate, il conduttore avvia la ruota e dietro di essa inizia a girare il tamburo-video slot. Se un numero cade sul rullo, la puntata viene pagata in base alle probabilità.

Giochi bonus del casinò live crazy time

Che dire dei giochi bonus del casinò crazy time che portano vincite incredibilmente grandi? Vi presentiamo i giochi bonus! Secondo la teoria delle probabilità, i giochi bonus si presentano 9 volte su 54, ovvero il 16% delle volte. In pratica, però, non è così: il banco può far girare la ruota sia in senso orario che antiorario. Diamo un’occhiata più da vicino agli epici giochi bonus dal vivo di Crazy Time

Giochi bonus: panoramica

Secondo la teoria delle probabilità, il gioco Coin Flip cade più spesso di altri, tuttavia le statistiche del gioco Crazy Time lo smentiscono periodicamente) La fortuna più grande se il tamburo si è fermato sul gioco bonus Crazy Time fornisce la vincita massima, la stessa il “grande punteggio”.