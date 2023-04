Novara, tragedia nel volley: muore Julia Ituma, 18enne dell’Igor

“Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca”. Così la società di volley novarese annuncia quanto accaduto a Julia Ituma, caduta dalla finestra dell’albergo in cui alloggiava a Instanbul dopo una partita in trasferta valida per la Champions League.

Ituma era nata l’8 ottobre 2004 a Milano, da genitori di origine nigeriana. Alta 1,92 centimetri. Dopo avere militato nel Club Italia, in A2, nell’estate del 2022 era arrivata all’Igor Gorgonzola Novara in A1. Sempre lo scorso anno aveva vinto l’Europeo Under 19 con la maglia azzurra della Nazionale Italiana.

Negli anni in campo dal ruolo di schiacciatrice si era trasformata in opposto. Tra i suoi punti di forza il salto e la battuta. Era iscritta a un liceo sportivo di Milano.

La società “desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda” proseguono dall’Igor Novara.

Il sindaco della città piemontese, Alessandro Canelli, ha voluto testimoniare il cordoglio della cittadinanza per la morte di Julia Ituma: “Non ci sono parole di fronte a certe tragedie. Le più sentite condoglianze a nome dell’amministrazione comunale e della città di Novara alla famiglia di Julia, ai suoi amici e alla società sportiva che questa giovanissima atleta ha rappresentato con grande professionalità”.