Ha sparato alla madre e poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Dramma familiare questa mattina a Nole, nel torinese, dove un uomo di 44 anni, ex poliziotto, ha sparato alla madre ferendola gravemente e poi ha rivolto l’arma contro se stesso uccidendosi.

A dare l’allarme una amica della donna che è andata a cercarla in mattinata. Mentre una vicina di casa ha testimoniato di aver sentito già nella notte dei colpi di pistola. I due erano in casa da soli in quanto il padre del 44enne da alcuni giorni era ricoverato in ospedale in seguito a una caduta.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, anche se al momento non si conoscono i motivi del gesto. La donna, colpita alla fronte, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche ed è ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione, dove è seguita da neurochirurghi e chirurghi maxillo facciali.