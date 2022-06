No Vax, scritte contro la sede Cgil: “Discriminate lavoratori non vaccinati”

Scritte rosse sulle facciate dalla sede della Cgil di via Pedrotti a Torino di matrice No Vax. «Discriminare i lavoratori No Vax è un crimine», «Sindacato nazista» si legge infatti in alcune delle scritte fatte con bomboletta spray rossa, mentre in un’altra si spiegano anche le ragioni del gesto: «Non è vandalismo, è lotta per i diritti», accompagnata dalla firma VV.

“Non saranno delle scritte a fermarci” dicono dal sindacato. “La Cgil difende i diritti di tutte e tutti ogni giorno con i suoi iscritti e i suoi rappresentanti e non prende lezioni da chi, col favore della notte e incappucciato, scrive sui muri danneggiando la casa delle lavoratrici e dei lavoratori. I vaccini hanno impedito morti e tutelato la salute: ora bisognerebbe concentrarsi sul rilancio del sistema sanitario pubblico per tutte e tutti” conclude la Cgil.