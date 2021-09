No Vax, procura dispone sequestro di chat Telegram

Un decreto di sequestro per la chat Telegram “Basta dittatura” è stato emesso dalla procura di Torino. Il gruppo social è utilizzato dal mondo No Vax e No Green Pass per organizzare le azioni di protesta e per comunicare tra loro.

La notifica è stata inviata alla struttura legale del social network e nei prossimi giorni potrebbe essere avviata una rogatoria internazionale.

Sulla chat nelle scorse settimane erano circolati nomi, indirizzi e numeri di telefono di esponenti del governo e dei loro uffici, oltre che di noti virologi e di politici.