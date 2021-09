Juve, McKennie viola norme anti-Covid. Escluso da match

Non parteciperà alla sfida tra Usa e Canada valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 Weston McKennie. Il giocatore della Juventus è stato escluso per aver violato le norme antiCovid. Come spiega lui stesso sui social: “Purtroppo sono stato escluso dalla partita per aver violato le norme del protocollo anti-Covid: mi scuso per il mio comportamento, spero di tornare presto con il resto della squadra”