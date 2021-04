No Tav, Anpi Val Susa: “Aggrediti diritti delle popolazioni”

“Solidarietà e sostegno” ai Comuni valsusini di San Didero e Bruzolo dalle sezioni ANPI della Valle di Susa “per la militarizzazione del territorio”. In una nota le associazioni partigiane condannano “la sistematica repressione del dissenso con la forza. Non dovrebbe appartenere a una nazione la cui Costituzione, nata dalla Resistenza partigiana, vede come sacri i diritti dei cittadini”. “Nei giorni scorsi – aggiungono le ANPI valsusine – abbiamo assistito a una vera e propria aggressione nei confronti della sovranità comunale e dei diritti delle popolazioni locali. Se uno Stato è costretto ad imporre un’opera con un tale dispiegamento di mezzi e di forze dell’ordine significa, a nostro parere, che sta sbagliando strada e mettendo gli interessi di pochi davanti a quello di molti”. Le ANPI Val di Susa, “in solidarietà con il movimento No Tav” organizzano per domenica 25 aprile, alle 18, una manifestazione statica di solidarietà in piazza Europa a San Didero.